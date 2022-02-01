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Шахед-136

Поблизу України: російські війська провели навчання в самопроголошеному Придністров'ї

Поблизу України: російські війська провели навчання в самопроголошеному Придністров'ї

Київ • УНН

 • 25694 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Російські сили в сепаратистському Придністров'ї, що межує з Україною, провели військові навчання, відпрацьовуючи потайне пересування та стрілянину з гранатометів, повідомило у вівторок міністерство оборони Росії, інформує УНН.

Деталі

У вівторок Міноборони РФ заявило, що його контингент, відомий як Оперативна група російських військ, відпрацював стрілянину по мішенях, що імітують піхоту і техніку. Сили також відпрацьовували заняття вогневих позицій, йдеться у повідомленні.

До Оперативної групи входить близько 450 "миротворців", а також близько 500-750 солдатів, що охороняють склад боєприпасів.

Російські "миротворці" з'явилися у сепаратистському регіоні Придністров'я після того, як воно у 1992 році провело коротку війну з Молдовою та проголосило себе незалежною державою. Воно залишається невизнаним жодною країною, зокрема й Росією.

Додамо

Навчання проходили на тлі нарощування російських військ поблизу України та сплеску військової активності, що викликало побоювання, що Москва планує напасти.

У центрі уваги цих побоювань знаходиться розгортання на заході Росії, в анексованому Криму та Білорусі, де Москва і Мінськ проводять спільні навчання.

Київ також висловив занепокоєння з приводу Придністров'я, де Росія має понад 1000 військовослужбовців і миротворців.

Росія заперечує будь-яку загрозливу поведінку на адресу України.

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