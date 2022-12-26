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Вблизи патруля НАТО на севере Косово раздались выстрелы

Вблизи патруля НАТО на севере Косово раздались выстрелы

Киев • УНН

 • 342740 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Рядом с патрулем НАТО в северной части Косово раздалась стрельба, где местные сербы установили блокпосты на дорогах, чтобы помешать полиции из Приштины патрулировать территорию.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении миссии НАТО KFOR говорится, что в районе Зубиного Потока произошли выстрелы. Как сообщается, никто не пострадал. Откуда прозвучали выстрелы — не уточняется. Около 3 760 военнослужащих НАТО находятся на позициях.

Местные сербы, население которых составляет около 50 000 человек на севере Косово, установили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на действующих полицейских во время предварительного протеста.

Контекст

Косовские сербы и полиция страны обменялись выстрелами в начале декабря после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.

В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.

В ночь на 12 декабря Вучич призвал сербов и албанцев сохранить мир в Косово и Метохии.

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