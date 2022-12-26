Поблизу патруля НАТО на півночі Косова пролунали постріли

Деталі

У заяві місії НАТО KFOR йдеться, що в районі Зубіного Потоку відбулися постріли. Як повідомляється, ніхто не потраждав. Звідки пролунали постріли — не уточняється. Близько 3760 військовослужбовців НАТО знаходяться на позиціях.

Місцеві серби, населення яких становить близько 50 000 осіб на півночі Косова, встановили барикади після того, як 10 грудня поліція заарештувала колишнього сербського поліцейського за звинуваченням у нападі на діючих поліцейських під час попереднього протесту.

Контекст

Косівські серби та поліція країни обмінялися пострілами на початку грудня після спалаху напруженості у нестабільній північній частині країни.

У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Пріштіни президент Сербії Олександр Вучич планує направити місії НАТО запит про введення армії та поліцейських на територію регіону.

У ніч на 12 грудня Вучич закликав сербів та албанців зберегти мир у Косово та Метохії.