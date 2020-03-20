Вблизи Черкасс на островах загорелся камыш

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102660 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105429 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107410 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106208 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115258 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101319 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105669 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106730 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вблизи Черкасс на островах загорелся камыш

Вблизи Черкасс на островах загорелся камыш

Киев  •  УНН

 • 23234 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Вблизи Черкасс на нескольких островах горит камыш. Об этом сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Черкасской области Виталий Шульга в комментарии корреспонденту УНН.

"Сейчас многие неосторожно обращаются с огнем. Пример таких действий - возгорание камыша на левом берегу Днепра в районе Черкасс. Об этом пожаре и идет речь в соцсетях. Сейчас там работает сводный отряд из ГСЧС и лесников", - рассказал Шульга.

Он отметил, что пожар начался сегодня в 10:30.

"Сейчас трудно оценить площадь, ведь там несколько островов - несколько ячеек. Опасность в том, что площадь большая, и есть опасность для орнитологических видов", - отметил Шульга.

Так, фотографиями дыма от пожара поделились пользователи Facebook.

Напомним, в Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот.

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