Вблизи Черкасс на островах загорелся камыш
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вблизи Черкасс на нескольких островах горит камыш. Об этом сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Черкасской области Виталий Шульга в комментарии корреспонденту УНН.
"Сейчас многие неосторожно обращаются с огнем. Пример таких действий - возгорание камыша на левом берегу Днепра в районе Черкасс. Об этом пожаре и идет речь в соцсетях. Сейчас там работает сводный отряд из ГСЧС и лесников", - рассказал Шульга.
Он отметил, что пожар начался сегодня в 10:30.
"Сейчас трудно оценить площадь, ведь там несколько островов - несколько ячеек. Опасность в том, что площадь большая, и есть опасность для орнитологических видов", - отметил Шульга.
Так, фотографиями дыма от пожара поделились пользователи Facebook.
Напомним, в Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот.