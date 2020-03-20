На Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинула свійська худоба

КИЇВ. 20 березня. УНН. У четвер о 20:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дружби селища міського типу Широке, на території приватного домоволодіння горить господарча споруда. Внаслідок пожежі загинуло 6 поросят та 50 голів курей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.