На Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинула свійська худоба
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У четвер о 20:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дружби селища міського типу Широке, на території приватного домоволодіння горить господарча споруда. Внаслідок пожежі загинуло 6 поросят та 50 голів курей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За викликом одразу були направлене чергове відділення 61-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогнем охоплена господарча споруда, яка розташована на території приватного домоволодіння та існує загроза поширенню вогню на поблизу розташовану літню кухню.
Вогнем пошкоджено дерев’яні стіни та дерев’яне перекриття літньої кухні. Вогнем знищено дах та внутрішнє оздоблення стін господарчої споруди. Загальна площа пожежі склала 33 м.кв.
Внаслідок пожежі загинуло 6 поросят та 50 голів курей.
Пожежу локалізовано о 21:15 та ліквідовано об 22:39.
До гасіння пожежі залучено 4 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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