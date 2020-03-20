В Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В четверг в 20:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Дружбы поселка городского типа Широкое, на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. В результате пожара погибли 6 поросят и 50 голов кур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову сразу были направлено дежурное отделение шестьдесят первой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что огнем охвачена хозяйственная постройка, расположенная на территории частного домовладения и существует угроза распространения огня на рядом расположенную летнюю кухню.
Огнем повреждены деревянные стены и деревянное перекрытие летней кухни. Огнем уничтожена крыша и внутренняя отделка стен хозяйственной постройки. Общая площадь пожара составила 33 м.кв.
В результате пожара погибли 6 поросят и 50 голов кур.
Пожар локализован в 21:15 и ликвидирован в 22:39.
К тушению пожара привлечены 4 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.
Напомним, мужчина отравился угарным газом во время пожара в Кировоградской области.