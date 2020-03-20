В Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100846 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104137 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106153 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105104 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113827 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100962 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105394 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106674 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот

В Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот

Киев  •  УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В четверг в 20:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Дружбы поселка городского типа Широкое, на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. В результате пожара погибли 6 поросят и 50 голов кур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По вызову сразу были направлено дежурное отделение шестьдесят первой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что огнем охвачена хозяйственная постройка, расположенная на территории частного домовладения и существует угроза распространения огня на рядом расположенную летнюю кухню.

Огнем повреждены деревянные стены и деревянное перекрытие летней кухни. Огнем уничтожена крыша и внутренняя отделка стен хозяйственной постройки. Общая площадь пожара составила 33 м.кв.

В результате пожара погибли 6 поросят и 50 голов кур.

Пожар локализован в 21:15 и ликвидирован в 22:39.

К тушению пожара привлечены 4 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Напомним, мужчина отравился угарным газом во время пожара в Кировоградской области.

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