В Днепропетровской области в результате пожара погиб домашний скот

КИЕВ. 20 марта. УНН. В четверг в 20:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Дружбы поселка городского типа Широкое, на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. В результате пожара погибли 6 поросят и 50 голов кур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.