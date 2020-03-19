Чоловік отруївся чадним газом під час пожежі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Учора, 18 березня, о 05:10, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Сабатинівка Благовіщенського району. Про це поінформували в прес-службі управління ДСНС області.
Під час пожежі чоловіка 1950 року народження отруївся чадним газом та отримав опіки обличчя. Потерпілого госпіталізували до Благовіщенської ЦРЛ.
О 06:39 рятувальники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, у Львові продуктами горіння отруївся 17-річний хлопець.