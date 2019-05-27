У Львові продуктами горіння отруївся 17-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Львові, у квартирі на просп. Чорновола (Шевченківський район), під час приготування їжі, отруївся продуктами горіння хлопець, 2002 року народження, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як повідомляє видання, інцидент стався 26 травня о 08.51.
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Хлопця у стані легкого ступеня важкості було госпіталізовано в міську дитячу клінічну лікарню.
Нагадаємо, за минулий тиждень пожежі в Україні забрали життя 22 людей.