У Львові чадним газом отруїлась шестирічна дитина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 травня. УНН. У Львові, у квартирі чадним газом отруїлась шестирічна дівчинка. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
“16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б 7 (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка. Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню. Обставини подій встановлюють”, — повідомили у міській раді.
Як повідомляв УНН, у Львові п’ятеро людей отруїлись чадним газом, серед них однорічна дитина.
Нагадаємо, напередодні ввечері сталася пожежа на вул. Лермонтова у місті Красногорівка Донецької області, через що постраждав чоловік — він отруївся чадним газом.