Во Львове угарным газом отравился шестилетний ребенок
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 мая. УНН. Во Львове, в квартире угарным газом отравилась шестилетняя девочка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"16 мая в квартире на ул. Кордуби, 2б 7 (Шевченковский район) отравилась угарным газом 6-летняя девочка. Ее доставили в городскую детскую клиническую больницу. Обстоятельства событий устанавливают", - сообщили в городском совете.
Как сообщал УНН, во Львове пять человек отравились угарным газом, среди них годовалый ребенок.
Напомним, накануне вечером произошел пожар на ул. Лермонтова в городе Красногоровка Донецкой области, из-за чего пострадал мужчина - он отравился угарным газом.