На пожежі в Донецькій області чоловік отруївся чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Напередодні ввечері сталася пожежа на вул. Лермонтова у місті Красногорівка Донецької області, через що постраждав чоловік – він отруївся чадним газом. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Повідомлення про пожежу надійшло до пожежників о 18:19.
“Бійці ДСНС, які за лічені хвилини прибули на місце події, негайно приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі постраждав чоловік, 1982 року народження. Чоловіка було госпіталізовано до терапевтичного відділення ЦРЛ м. Красногорівка з діагнозом: отруєння чадним газом у задовільному стані”, — повідомили у відомстві.
Пожежа була локалізована о 18:54 та ліквідована о 19:13.
Від Головного управління залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНН, на Донеччині горіла теплоелектростанція.