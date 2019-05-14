На пожаре в Донецкой области мужчина отравился угарным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Накануне вечером произошел пожар на ул. Лермонтова в городе Красногоровка Донецкой области, из-за чего пострадал мужчина - он отравился угарным газом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Сообщение о пожаре поступило к пожарным в 18:19.
"Бойцы ГСЧС, которые за считанные минуты прибыли на место происшествия, немедленно приступили к тушению пожара. В результате пожара пострадал мужчина, 1982 года рождения. Мужчина был госпитализирован в терапевтическое отделение ЦРБ г. Красногоровка с диагнозом: отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии", - сообщили в ведомстве.
Пожар был локализован в 18:54 и ликвидирован в 19:13.
От Главного управления привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Сейчас причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в Донецкой области горела теплоэлектростанция.