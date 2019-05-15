У Львові діти отруїлись чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 травня. УНН. У Львові п’ятеро людей отруїлись чадним газом, серед них однорічна дитина. Про це повідомили у прес- службі Львівської міської ради, передає УНН.
"У Львові, у квартирі на вул. Меблярській, 16 (Сихівський район) отруїлися чадним газом п’ять мешканців квартири, у тому числі - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.
Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доправлено у Львівські медичні заклади. Зокрема, 83-річну жінку та 37-річного чоловіка - в обласну клінічну лікарню. Також 37-річну жінку, 11-річну дівчину та однорічного хлопчика доставили в міську дитячу клінічну лікарню.
Обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, на пожежі в Донецькій області чоловік отруївся чадним газом.