Во Львове дети отравились угарным газом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львове пять человек отравились угарным газом, среди них годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"Во Львове, в квартире на ул. Меблярськой, 16 (Шевченковский район) отравились угарным газом пять жителей квартиры, в том числе - двое детей", - говорится в сообщении.
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены во Львовской медицинские учреждения. В частности, 83-летнюю женщину и 37-летнего мужчины - в областную клиническую больницу. Также 37-летнюю женщину, 11-летнюю девушку и годовалого мальчика доставили в городскую детскую клиническую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на пожаре в Донецкой области мужчина отравился угарным газом.