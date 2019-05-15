Во Львове дети отравились угарным газом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53839 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80977 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97133 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101576 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125028 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112177 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138164 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144716 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130178 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130224 просмотра

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Во Львове дети отравились угарным газом

Во Львове дети отравились угарным газом

Киев  •  УНН

 • 9298 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львове пять человек отравились угарным газом, среди них годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

"Во Львове, в квартире на ул. Меблярськой, 16 (Шевченковский район) отравились угарным газом пять жителей квартиры, в том числе - двое детей", - говорится в сообщении.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены во Львовской медицинские учреждения. В частности, 83-летнюю женщину и 37-летнего мужчины - в областную клиническую больницу. Также 37-летнюю женщину, 11-летнюю девушку и годовалого мальчика доставили в городскую детскую клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на пожаре в Донецкой области мужчина отравился угарным газом.

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