Во Львове продуктами горения отравился 17-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Во Львове, в квартире на ул. Черновола (Шевченковский район), во время приготовления пищи, отравился продуктами горения парень, 2002 года рождения, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как сообщает издание, инцидент произошел 26 мая в 08.51.
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Парня в состоянии легкой степени тяжести был госпитализирован в городскую детскую клиническую больницу.
Напомним, за прошедшую неделю пожары в Украине унесли жизни 22 человек.