Мужчина отравился угарным газом во время пожара в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вчера, 18 марта, в 05:10, спасатели получили сообщение о пожаре в селе Сабатиновка Благовещенского района. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС области.
Во время пожара мужчина 1950 года отравился угарным газом и получил ожоги лица. Пострадавшего госпитализировали в Благовещенской ЦРБ.
В 6:39 спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, во Львове продуктами горения отравился 17-летний парень.