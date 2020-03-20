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Поблизу Черкас на островах загорівся очерет

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Поблизу Черкас на декількох островах горить очерет. Про це повідомив речник управління ДСНС в Черкаській області Віталій Шульга у коментарі кореспонденту УНН.

"Наразі багато людей необережно поводяться з вогнем. Приклад таких дій - загорання очерету на лівому березі Дніпра в районі Черкас. Про цю пожежу і йде мова у соцмережах. Зараз там працює зведений загін з ДСНС та лісників", - розповів Шульга.

Він зазначив, що пожежа розпочалась сьогодні о 10:30.

"Зараз важко оцінити площу, адже там декілька островів – кілька осередків. Небезпека в тому, що площа велика, і є небезпека для орнітологічних видів", - зазначив Шульга.

Так, світлинами диму від пожежі поділились користувачі Facebook.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинула свійська худоба.

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