Поблизу Черкас на островах загорівся очерет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Поблизу Черкас на декількох островах горить очерет. Про це повідомив речник управління ДСНС в Черкаській області Віталій Шульга у коментарі кореспонденту УНН.
"Наразі багато людей необережно поводяться з вогнем. Приклад таких дій - загорання очерету на лівому березі Дніпра в районі Черкас. Про цю пожежу і йде мова у соцмережах. Зараз там працює зведений загін з ДСНС та лісників", - розповів Шульга.
Він зазначив, що пожежа розпочалась сьогодні о 10:30.
"Зараз важко оцінити площу, адже там декілька островів – кілька осередків. Небезпека в тому, що площа велика, і є небезпека для орнітологічних видів", - зазначив Шульга.
Так, світлинами диму від пожежі поділились користувачі Facebook.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинула свійська худоба.