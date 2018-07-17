Избил, потому что отказалась есть: суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка

"16 июля 2018 в Белопольский районный суд Сумской области поступило ходатайство о применении к лицу, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 121 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей. В этот же день следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 12 сентября 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля мужчина нанес своей 4-летней дочери 2 удара по голове двухлитровой бутылкой, наполненной водой, и еще 1 удар кулаком также в область головы. Причина - ребенок отказался есть. Несмотря на то, что у дочери сразу ухудшилось здоровье, отец не предоставил ей необходимую помощь, не вызвал врача. Он отнес дочь на кровать, в которой она и умерла.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.3 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.