Побив, бо відмовилася їсти: суд арештував обвинуваченого у вбивстві дитини

"16 липня 2018 року до Білопільського районного суду Сумської області надійшло клопотання про застосування до особи, яка підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 121 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Цього ж дня слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня 2018 року включно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня чоловік завдав своїй 4-річній дочці 2 удари по голові дволітровою пляшкою, наповненою водою, і ще 1 удар кулаком також в область голови. Причина - дитина відмовилася їсти. Незважаючи на те, що в дочки одразу погіршилося здоров'я, батько не надав їй необхідної допомоги, не викликав лікаря. Він відніс доньку на ліжко, у якому вона й померла.

За цим фактом в поліції розпочали кримінальне провадження за ст.121 ч.1 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.3 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.