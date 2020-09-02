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Избиение нардепа Полякова: разыскали вероятного нападавшего

Киев • УНН

 • 15104 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Столичные правоохранители разыскали предполагаемого правонарушителя, который нанес телесные повреждения народному депутату Украины Антону Полякову, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Избиение нардепа Полякова: разыскали вероятного нападавшего

"Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану "Перехват". В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем", - сообщают правоохранители.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа Шевченковского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, сегодня ночью в столице было совершено нападение на народного депутата Украины Антона Полякова. По данному факту правоохранителями был открыто уголовное производство.

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