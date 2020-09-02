Побиття нардепа Полякова: розшукали ймовірного нападника

“Сьогодні зранку патрульні отримали орієнтування за планом „Перехват“. У Шевченківському районі столиці невідомий чоловік наніс тілесні ушкодження народному депутату України та поїхав на автомобілі Toyota. Патрульні, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер, встановили маршрут авто до Броварського проспекту, де водія Toyota зупинив екіпаж патрульних. Попередньо, водій підтвердив патрульним, що зранку був учасником конфлікту з незнайомцем”, — повідомляють правоохоронці.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції для з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, сьогодні вночі у столиці було скоєно напад на народного депутата України Антона Полякова. За данним фактом правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження.