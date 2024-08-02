Киев • УНН
На Черниговщине нейтрализована группа из 4 человек, которые поджигали железнодорожное оборудование по заказу российских спецслужб. Диверсанты пытались сорвать перевозку войск и техники на фронт.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала на Черниговщине диверсионную группу, которая по заказу спецслужб рф пыталась уничтожить объекты Укрзализныци в приграничье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По имеющимся данным, из-за поджогов релейных шкафов и сигнальных установок рашисты надеялись сорвать перевозку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую,
Детали
В состав диверсионной группы входило четверо жителей Одесской и Черниговской областей. Фигуранты искали "легких денег" в Телеграмм-каналах, где впоследствии были завербованы российской спецслужбой.
Для выполнения вражеского задания диверсанты сначала разведывали локации железнодорожного энергооборудования, а затем фотографировали их для "согласования" целей с оккупантами.
После команды от куратора фигуранты совершали поджоги с помощью легковоспламеняющейся смеси. Таким образом они пытались уничтожить четыре релейных шкафа. После возгорания объектов фигуранты снимали это на видео с фиксацией даты, времени и места совершения диверсий.
Сотрудники СБУ задержали диверсантов "по горячим следам". У задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В Одесской области задержали диверсанта рф, который пытался сжечь трансформаторы Укрзализныци1 августа 2024, 10:40 • 21542 просмотра