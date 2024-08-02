Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала на Черниговщине диверсионную группу, которая по заказу спецслужб рф пыталась уничтожить объекты Укрзализныци в приграничье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По имеющимся данным, из-за поджогов релейных шкафов и сигнальных установок рашисты надеялись сорвать перевозку личного состава, техники и боеприпасов Сил обороны на передовую, - говорится в сообщении.

Детали

В состав диверсионной группы входило четверо жителей Одесской и Черниговской областей. Фигуранты искали "легких денег" в Телеграмм-каналах, где впоследствии были завербованы российской спецслужбой.

Для выполнения вражеского задания диверсанты сначала разведывали локации железнодорожного энергооборудования, а затем фотографировали их для "согласования" целей с оккупантами.

После команды от куратора фигуранты совершали поджоги с помощью легковоспламеняющейся смеси. Таким образом они пытались уничтожить четыре релейных шкафа. После возгорания объектов фигуранты снимали это на видео с фиксацией даты, времени и места совершения диверсий.

Сотрудники СБУ задержали диверсантов "по горячим следам". У задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Одесской области задержали диверсанта рф, который пытался сжечь трансформаторы Укрзализныци