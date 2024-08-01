Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области диверсанта военной разведки рф, который готовил серию поджогов на объектах Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Среди основных целей врага были трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. В случае уничтожения энергооборудования оккупанты надеялись заблокировать перемещение подвижных составов ВСУ в направлении передовой, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для совершения диверсий российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал "дополнительный" заработок в Телеграмм-каналах. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

Для этого он разведал локацию первой потенциальной цели - трансформатор возле железнодорожного пути, а затем подготовил вблизи него схрон с тремя "коктейлями Молотова". Далее фигурант привлек своего знакомого, который по полученным координатам должен был прибыть "на место", изъять из тайника зажигательную смесь и поджечь электроподстанцию.

По указанию оккупантов их соратник планировал передать им видео возгорания, как "отчет" о выполненном задании, и продолжить серию поджогов на территории региона.

Впрочем, Служба безопасности предотвратила дальнейшие поджоги и задержала диверсанта на начальном этапе его подрывной деятельности. Во время обыска у него обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

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