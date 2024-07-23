Правоохранители задержали агента фсб, который действовал в Одесской области. Он отслеживал локации Сил обороны и корректировал вражеские удары по ним. Также "охотился" на релейные шкафы Укрзализныци и готовил диверсии на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, агент фсб отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним ракетно-дроновые атаки рф. Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, которые защищают воздушное пространство города.

Еще одним направлением деятельности фигуранта было уничтожение релейных шкафов Укрзализныци. Как сообщается, прежде всего речь идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.

После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента "по горячим следам".

По данным правоохранителей, фигурант готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

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Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат фсб и в течение длительного времени находился в рф, где проживает его отец.

В поле зрения оккупантов фигурант попал еще до начала полномасштабной войны, когда стал на воинский учет в Краснодаре, чтобы оформить российский паспорт.

Накануне полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышла фсб и привлекла к подрывной деятельности.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);



ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.