По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают о вражеских ракетах
Киев • УНН
Украина столкнулась с широкомасштабными ракетными атаками в нескольких регионах, включая Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую и Львовскую области, а воздушная тревога была объявлена по всей стране.
По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетах в разных регионах, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, также предупреждается о вражеских ракетах.
Воздушные силы предупреждали о ракетах на Кировоградщину, в частности скоростные цели на регион в северо-западном направлении, а затем - ракеты с Кировоградщины в северном направлении, а впоследствии - о ракетах в Черкасской области, с направлением на Белоцерковский район. А также о ракетах на севере Киевщины - с Черниговщины - в западном направлении.
Сообщали ПС ВСУ также о еще группе ракет на Черниговщине в юго-западном направлении.
На западе Украины, во Львовской области, глава ОВА Максим Козицкий предупредил об угрозе крылатых ракет с юга, а также - ракет с востока.
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