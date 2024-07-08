По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают о вражеских ракетах

По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетах в разных регионах, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, также предупреждается о вражеских ракетах.

Воздушные силы предупреждали о ракетах на Кировоградщину, в частности скоростные цели на регион в северо-западном направлении, а затем - ракеты с Кировоградщины в северном направлении, а впоследствии - о ракетах в Черкасской области, с направлением на Белоцерковский район. А также о ракетах на севере Киевщины - с Черниговщины - в западном направлении.

Сообщали ПС ВСУ также о еще группе ракет на Черниговщине в юго-западном направлении.

На западе Украины, во Львовской области, глава ОВА Максим Козицкий предупредил об угрозе крылатых ракет с юга, а также - ракет с востока.

В Кривом Роге слышны взрывы на фоне угрозы баллистических ракет с юга