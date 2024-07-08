По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают о вражеских ракетах

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

  •  100554 просмотра
Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

  •  107883 просмотра
Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

  •  107718 просмотра
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  107771 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  105232 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  210682 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  182384 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  186591 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  182093 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  212649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  39770 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

  •  50011 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  87347 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  105844 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  100738 просмотра
Актуальное
По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают о вражеских ракетах

По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают о вражеских ракетах

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 07:16  •  6804 просмотра

Read in English

Украина столкнулась с широкомасштабными ракетными атаками в нескольких регионах, включая Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Черниговскую и Львовскую области, а воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетах в разных регионах, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К, также предупреждается о вражеских ракетах.

Воздушные силы предупреждали о ракетах на Кировоградщину, в частности скоростные цели на регион в северо-западном направлении, а затем - ракеты с Кировоградщины в северном направлении, а впоследствии - о ракетах в Черкасской области, с направлением на Белоцерковский район. А также о ракетах на севере Киевщины - с Черниговщины - в западном направлении.

Сообщали ПС ВСУ также о еще группе ракет на Черниговщине в юго-западном направлении.

На западе Украины, во Львовской области, глава ОВА Максим Козицкий предупредил об угрозе крылатых ракет с юга, а также - ракет с востока.

В Кривом Роге слышны взрывы на фоне угрозы баллистических ракет с юга8 июля 2024, 07:00 • 10914 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
mih-31-mikoianaМиГ-31
ukrainaУкраина
belaya-tserkovБелая Церковь
krivoi-rogКривой Рог
Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  100037 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
  •  74496 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
  •  88553 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  135700 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  127263 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  210682 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  104804 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100443 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  84665 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  71232 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Популярные

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  105232 просмотра
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  107771 просмотра
Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

  •  107718 просмотра
Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

  •  107883 просмотра
Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

  •  100554 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  210682 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  182384 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  186591 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  182093 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  212649 просмотра

Война

Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем

Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем

  •  814 просмотра
Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах

Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах

  •  2969 просмотра
В Киеве еще взрыв - мэр

В Киеве еще взрыв - мэр

  •  20641 просмотра
Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы

Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы

  •  26289 просмотра
Серию взрывов слышно на Днепропетровщине

Серию взрывов слышно на Днепропетровщине

  •  24910 просмотра

политика

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
Эксклюзив

  •  99971 просмотра
В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  43700 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  49752 просмотра
Зеленский с министром обороны Британии обсудил соглашение о сотрудничестве на 100 лет

Зеленский с министром обороны Британии обсудил соглашение о сотрудничестве на 100 лет

  •  42072 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  105167 просмотра

Война

Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем

Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем

  •  814 просмотра
Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах

Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах

  •  2969 просмотра
В Киеве еще взрыв - мэр

В Киеве еще взрыв - мэр

  •  20641 просмотра
Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы

Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы

  •  26289 просмотра
Серию взрывов слышно на Днепропетровщине

Серию взрывов слышно на Днепропетровщине

  •  24910 просмотра

политика

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
Эксклюзив

  •  99971 просмотра
В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  43700 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  49752 просмотра
Зеленский с министром обороны Британии обсудил соглашение о сотрудничестве на 100 лет

Зеленский с министром обороны Британии обсудил соглашение о сотрудничестве на 100 лет

  •  42072 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  105167 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  79574 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  75987 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  110597 просмотра

Экономика

Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

  •  19937 просмотра
Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

  •  21632 просмотра
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
Эксклюзив

  •  88335 просмотра
Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

  •  100524 просмотра
"Не хватает генерации": в ДТЭК объяснили, почему свет начали выключать и ночью

"Не хватает генерации": в ДТЭК объяснили, почему свет начали выключать и ночью

  •  34449 просмотра

Киев

Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем

Атака рф на Киев: мэр сообщил о 3 пострадавших, проверяется информация о погибшем

  •  831 просмотра
В Киеве еще взрыв - мэр

В Киеве еще взрыв - мэр

  •  20649 просмотра
Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы

Атака рф на Киев: зафиксировано падение обломков в трех районах столицы

  •  26299 просмотра
Атака рф на Киев: сообщается о падении обломков в одном из районов

Атака рф на Киев: сообщается о падении обломков в одном из районов

  •  43588 просмотра
Массированная атака рф: в Киеве после взрывов в один из районов вызвали медиков

Массированная атака рф: в Киеве после взрывов в один из районов вызвали медиков

  •  44819 просмотра