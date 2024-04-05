По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете вражеского МиГ-31К

трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар

Международный специальный трибунал для преследования военных преступлений в Украине может быть создан до конца 2024 года, при этом рассматриваются варианты его создания на основе многостороннего или двустороннего соглашения, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.