По всей Украине воздушная тревога, в воздухе четыре МиГа

Воздушная тревога, объявленная в Украине, распространилась на все области Украины, в воздухе 4 МиГа. Об этом сообщают в Воздушных Силах ВС Украины, передает УНН.

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Сообщается, что в воздухе находится 4 МиГ-31К. Воздушные силы призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

В то же время, в пабликах сообщалось, об угрозе ракеты для Львовской области, но пока непосредственной угрозы не фиксируется.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников