По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Во всех областях - воздушная тревога.

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