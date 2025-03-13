По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
Киев • УНН
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы тревоги.
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Во всех областях - воздушная тревога.
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