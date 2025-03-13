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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Киев • УНН

 • 20799 просмотра

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы тревоги.

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Во всех областях - воздушная тревога.

рф атаковала Украину тремя баллистическими "Искандерами" и 133 беспилотниками: сбито 98 дронов12.03.25, 09:39 • 27117 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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