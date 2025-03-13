По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали тривоги.
По всій Україні оголошено повітряну тривогу на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
У всіх областях - повітряна тривога.
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