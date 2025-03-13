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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29954 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Київ • УНН

 • 20807 перегляди

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали тривоги.

По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

По всій Україні оголошено повітряну тривогу на тлі злету ворожого МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", пише УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

У всіх областях - повітряна тривога.

рф атакувала Україну трьома балістичними "Іскандерами" та 133 безпілотниками: збито 98 дронів12.03.25, 09:39 • 27126 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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