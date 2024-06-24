По уточненной информации, в ночь на субботу оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря, а не из Азовского моря, как об этом сообщалось ранее. Сейчас в Черном море находится один корабль носитель, но он пуст. В Азовском море осталось два носителя крылатых ракет типа "Калибр", на борту которых может быть до 16 ракет.

Об этом в эфире телемарафона в понедельник рассказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, то в прошлый раз они запускали ракеты все же с Черного моря, а не с Азовского. Сейчас там находится пустая подводная лодка проекта "Варшавянка". Фактически в Черном море сейчас один корабль носитель, но он пуст. Из Азовского моря вышел носитель вчера и вернулся к пункту базирования в Новороссийск. Там уменьшено количество до двух носителей крылатых ракет типа "Калибр". Считаем, что там до 16 ракет на борту может быть - сказал Плетенчук.

Напомним

Ранее Плетенчук заявлял, что в ночь на субботу, 22 июня, российские оккупанты запустили четыре ракеты из акватории Азовского моря. россияне используют Азовское море, считая более безопасной акваторией, чем Черное море.