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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 62141 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни вночі запускали ракети з Азовського моря, вважаючи його більш безпечним, ніж Чорне море - Плетенчук

Київ • УНН

 • 22321 перегляди

Минулої ночі російські окупанти запустили чотири ракети з Азовського моря, вважаючи його більш безпечним, ніж Чорне.

росіяни вночі запускали ракети з Азовського моря, вважаючи його більш безпечним, ніж Чорне море - Плетенчук

Російські окупанти цієї ночі запустили чотири ракети з акваторії Азовського моря. росіяни використовують Азовське море, вважаючи більш безпечнішою акваторією, ніж Чорне море. Про це в ефірі телемарафону у суботу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.

Деталі

"Вони вирішили, що можуть використовувати Азовське море, у тому числі і для розміщення своїх кораблів і застосування. Але забувають вони, що Азовське море також досить недалеко від нас знаходиться. Чотири ракети були випущені з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують його, вважаючи більш безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо

Українські військові під час нічної атаки рф у небі над Україною знищили 12 з 16 ворожих ракет різних типів та усі з 13 ударних дронів ворога.

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