росіяни вночі запускали ракети з Азовського моря, вважаючи його більш безпечним, ніж Чорне море - Плетенчук
Київ • УНН
Минулої ночі російські окупанти запустили чотири ракети з Азовського моря, вважаючи його більш безпечним, ніж Чорне.
Російські окупанти цієї ночі запустили чотири ракети з акваторії Азовського моря. росіяни використовують Азовське море, вважаючи більш безпечнішою акваторією, ніж Чорне море. Про це в ефірі телемарафону у суботу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.
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"Вони вирішили, що можуть використовувати Азовське море, у тому числі і для розміщення своїх кораблів і застосування. Але забувають вони, що Азовське море також досить недалеко від нас знаходиться. Чотири ракети були випущені з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують його, вважаючи більш безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", - сказав Плетенчук.
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