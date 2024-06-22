Українські військові знищили в повітряному бою 12 ракет і 13 ударних безпілотників
Київ • УНН
У ході повітряного бою українські військові знищили 12 ворожих ракет і 13 ударних безпілотників, запущених російськими окупантами по об'єктах критично важливої інфраструктури в різних регіонах України.
Під час повітряного бою українські Сили знищили 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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У ніч на 22 червня 2024 року окупанти здійснили ракетно-авіаційний удар по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Загалом було використано 16 ворожих ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС.
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К".
- 4 крилаті ракети "Калібр".
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
У результаті протиповітряного бою було збито 25 повітряних цілей:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555.
- 4 крилаті ракети "Калібр".
- 1 крилату ракету "Іскандер-К".
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
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