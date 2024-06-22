Украинские военные уничтожили в воздушном бою 12 ракет и 13 ударных беспилотников
Киев • УНН
В ходе воздушного боя украинские военные уничтожили 12 вражеских ракет и 13 ударных беспилотников, запущенных российскими оккупантами по объектам критически важной инфраструктуры в разных регионах Украины.
Во время воздушного боя украинские силы уничтожили 12 вражеских ракет и 13 ударных БпЛА. Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
В ночь на 22 июня 2024 года оккупанты совершили ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".
Всего было использовано 16 вражеских ракет разных типов и 13 ударных БпЛА:
-10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС.
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К".
- 4 крылатые ракеты "Калибр".
-13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
В результате противовоздушного боя было сбито 25 воздушных целей:
- 7 крылатых ракет Х-101 / Х-555.
- 4 крылатые ракеты "Калибр".
- - 1 крылатую ракету "Искандер-К".
-13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
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