Украинские военные уничтожили в воздушном бою 12 ракет и 13 ударных беспилотников

Во время воздушного боя украинские силы уничтожили 12 вражеских ракет и 13 ударных БпЛА. Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 22 июня 2024 года оккупанты совершили ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Всего было использовано 16 вражеских ракет разных типов и 13 ударных БпЛА:

-10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС.

- 2 крылатые ракеты "Искандер-К".

- 4 крылатые ракеты "Калибр".

-13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя было сбито 25 воздушных целей:

- 7 крылатых ракет Х-101 / Х-555.

- 4 крылатые ракеты "Калибр".

- - 1 крылатую ракету "Искандер-К".

-13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

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