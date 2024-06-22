Киев • УНН
Минувшей ночью российские оккупанты запустили четыре ракеты с Азовского моря, считая его более безопасным, чем Черное.
Российские оккупанты этой ночью запустили четыре ракеты из акватории Азовского моря. россияне используют Азовское море, считая более безопасной акваторией, чем Черное море. Об этом в эфире телемарафона в субботу рассказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
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"Они решили, что могут использовать Азовское море, в том числе и для размещения своих кораблей и применения. Но забывают они, что Азовское море также довольно недалеко от нас находится. Четыре ракеты были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", - сказал Плетенчук.
Напомним
Украинские военные во время ночной атаки рф в небе над Украиной уничтожили 12 из 16 вражеских ракет разных типов и все из 13 ударных дронов врага.