Российские оккупанты этой ночью запустили четыре ракеты из акватории Азовского моря. россияне используют Азовское море, считая более безопасной акваторией, чем Черное море. Об этом в эфире телемарафона в субботу рассказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

детали

"Они решили, что могут использовать Азовское море, в том числе и для размещения своих кораблей и применения. Но забывают они, что Азовское море также довольно недалеко от нас находится. Четыре ракеты были выпущены из акватории Азовского моря, и это является важным поворотным моментом, потому что они используют его, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", - сказал Плетенчук.

Напомним

Украинские военные во время ночной атаки рф в небе над Украиной уничтожили 12 из 16 вражеских ракет разных типов и все из 13 ударных дронов врага.