За уточненою інформацією, окупанти цієї суботи запускали ракети з акваторії Чорного моря, а не з Азовського - Плетенчук
Київ • УНН
Згідно з оновленою інформацією, в суботу ввечері російські окупанти запустили ракети з Чорного моря, а не з Азовського, при цьому в Чорному морі залишився один порожній корабель-носій, а в Азовському морі залишилося два авіаносці з 16 крилатими ракетами "Калібр".
За уточненою інформацією, в ніч на суботу окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря, а не з Азовського моря, як про це повідомлялося раніше. Наразі в Чорному морі перебуває один корабль носій, але він порожній. В Азовському морі залишилося два носія крилатих ракет типу "Калібр", на борту яких може бути до 16 ракет.
Про це в ефірі телемарафону у понеділок розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.
Деталі
За уточненою інформацією, то минулого разу вони запускали ракети все ж таки з Чорного моря, а не з Азовського. Зараз там знаходиться порожній підводний човен проєкту "Варшавянка". Фактично в Чорному морі зараз один корабль носій, але він порожній. З Азовського моря вийшов носій вчора та повернувся до пункту базування в новоросійськ. Там зменшена кількість до двох носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Вважаємо, що там до 16 ракет на борті може бути
Нагадаємо
Раніше Плетенчук заявляв, що у ніч на суботу, 22 червня, російські окупанти запустили чотири ракети з акваторії Азовського моря. росіяни використовують Азовське море, вважаючи більш безпечнішою акваторією, ніж Чорне море.