По Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На субботу, 8 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу, 8 июня на большей части территории страны грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Циклон в Черкасской области разрушил дамбы и подтопил улицу
Напомним, в выходные на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.