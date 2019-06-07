Циклон на Черкащині зруйнував дамби і підтопив вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Циклон, що приніс із собою у Черкаську область грозові фронти та сильні опади, завдав збитків об'єктам інфраструктури та приватним господарствам. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
Так, в Уманському районі, в селах Текуче, Шарине та Острівець, у зв'язку з інтенсивними дощами відбулося стрімке підняття рівня води у місцевих ставках.
"Існуючі дамби не витримали натиску води і були частково зруйновані", - пояснили у ДСНС.
На місці події відбулося виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Уманського району. Фахівці, серед яких були і представники Управління, здійснили обстеження постраждалих населених пунктів та пошкоджених об'єктів. Нині вирішується питання проведення відновлювальних робіт.
"Наразі підтоплень житлових будинків немає, рівень води спав", - зазначили рятувальники.
Наслідки негоди переживають у Маньківському районі.
"Тут у селі Іваньки через сильні опади сталося значне підняття рівня води на каскаді місцевих ставків. На одному зі ставків площею понад 20 га відірвався плавун, що створило загрозу прориву дамби", - зазначили у ДСНС.
Спільними оперативними діями чергового караулу маньківської пожежно-рятувальної частини, органів місцевої самоврядування та населення проводилися роботи по розчищенню дамби ставу.
Також були застосовані інженерні заходи, завдяки яким усунено загрозу руйнування дамби та підтоплення житлових будинків, розташованих у небезпечній зоні.
Водночас у селі Гамарня, Канівського району тривають роботи по ліквідації підтоплення однієї з вулиць. Фахівці інженерної групи чергового караулу Канівської пожежно-рятувальної частини за допомогою мотопомп відкачують дощову воду.
"Загалом з території 7 приватних домоволодінь вже відкочено понад 400 м куб води. Роботи тривають", - проінформували рятувальники.
Нагадаємо, на Прикарпатті через негоду стався зсув ґрунту на автомобільну дорогу державного значення, частково зруйновано житловий будинок та міст.