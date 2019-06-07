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Циклон в Черкасской области разрушил дамбы и подтопил улицу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Циклон, принесший с собой в Черкасскую область грозовые фронты и сильные осадки, нанес ущерб объектам инфраструктуры и частным хозяйствам. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Так, в Уманском районе, в селах Текуча, Шарин и Островок, в связи с интенсивными дождями произошло стремительное повышение уровня воды в местных прудах.

"Существующие дамбы не выдержали напора воды и были частично разрушены", - пояснили в ГСЧС.

На месте происшествия состоялось выездное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Уманского района. Специалисты, среди которых были и представители Управления, провели обследование пострадавших населенных пунктов и поврежденных объектов. Сейчас решается вопрос о проведении восстановительных работ.

"Сейчас подтоплений жилых домов нет, уровень воды спал", - отметили спасатели.

Последствия непогоды переживают в Маньковском районе.

"Здесь в селе Иваньки из-за сильных осадков произошло значительное повышение уровня воды на каскаде местных прудов. На одном из прудов площадью более 20 га оторвался пловец, что создало угрозу прорыва дамбы", - отметили в ГСЧС.

Совместными оперативными действиями дежурного караула Маньковской пожарно-спасательной части, органов местного самоуправления и населения проводились работы по расчистке плотины пруда.

Также были применены инженерные мероприятия, благодаря которым устранена угроза разрушения дамбы и подтопления жилых домов, расположенных в опасной зоне.

В то же время в селе Гамарня, Каневского района продолжаются работы по ликвидации подтопления одной из улиц. Специалисты инженерной группы дежурного караула Каневской пожарно-спасательной части с помощью мотопомп откачивают дождевую воду.

"Всего с территории 7 частных домовладений уже отваленным более 400 м куб воды. Работы продолжаются", - проинформировали спасатели.

Напомним, на Прикарпатье из-за непогоды произошел сдвиг почвы на автомобильную дорогу государственного значения, частично разрушен жилой дом и мост.

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