По Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На суботу, 8 червня, в Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом, 8 червня на більшій частині території країни грози, вдень у західних, центральних, Одеській, Сумській та Харківській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Циклон на Черкащині зруйнував дамби і підтопив вулицю
Нагадаємо, у вихідні на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі з грозами.