По Украине ожидается повышение уровней воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды в водоемах страны в связи с ожидаемыми дождями. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины, передает УНН.
В связи с дождями 16 августа ожидается повышение уровня воды в водоемах по всей территории страны, а именно:
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- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м;
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- на участке Днестра Раздел - Журавно и на его притоке р. Стрвьяж возле с. Луки (Львовская обл.) - на 1,0-1,5 м. Местами возможен начальный выход воды на пойму;
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- на участке Днестра Галич-Нижний-Залещики - на 0,7-1,2 м, без негативных последствий;
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- на реках бассейна Прута и Сирет на 0,2-0,7 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
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- местами возможен начальный выход воды на пойму р. Вишня во Львовской обл. и р. Луга в Волынской обл.
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При сильных дождях, местного склонового стока вероятно начальное затопление объектов в приречных населенных пунктах в Старосамборском, Самборский, Турковском и Дрогобычском районах Львовской обл.
Напомним, в результате дождя, прошедшего по территории Львовской области произошло поднятие уровня воды в реке Серет и поверхностного стока, в результате чего подтопило дома.