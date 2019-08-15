Через сильний дощ на Львівщині підтопило будинки і повалило дерева

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Внаслідок дощу, що пройшов по території Львівської області, відбулося підняття рівня води в річці Серет та поверхневого стоку, в результаті чого підтопило будинки. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передає УНН.

"Внаслідок дощу, що пройшов по території області 13-14 серпня відбулось підняття рівня води в річці Серет та поверхневого стоку у м. Дрогобич, м. Трускавець, м. Борислав та м. Стебник", - йдеться в повідомленні.

Так, у Дрогобичі затоплено підвали 5 шкіл та 4 дитячих навчальних закладів. Затоплено підвальні приміщення Дрогобицької станції переливання крові та Стебницької міської лікарні. Пошкоджено дахи 8 житлових будинків, підтоплено 30 житлових будинків, у яких проживає понад 100 осіб.

У Бориславі підтоплено 12 підвалів житлових будинків та подвір'я 15 домогосподарств. В одному з будинків по вулиці Симоненка частково пошкоджена підпірна стіна.

Водночас, за даними пресслужби ДСНС, на ранок 15 серпня відкачано воду з 14 підвальних приміщень у містах Дрогобич, Трускавець, Борислав та Стебник. Всього відкачано близько 2 тис. 700 м3 води. Постраждалих внаслідок негоди немає. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.

Крім того, за даними пресслужби ГУ ДСНС України у Львівській області, через негоду повалило дерева. Зокрема, дерево впало на автомобіль Nissan Primasta та завадило руху транспорту. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, через негоду станом на ранок четверга в Україні залишається без електропостачання 151 населений пункт у п'яти областях.

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