Из-за сильного дождя во Львовской области подтоплены дома и повалены деревья
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Вследствие дождя, прошедшего по территории Львовской области, произошло поднятие уровня воды в реке Серет и поверхностного стока, в результате чего подтопило дома. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает УНН.
"В результате дождя, прошедшего по территории области 13-14 августа произошло поднятие уровня воды в реке Серет и поверхностного стока в г. Дрогобыч, г. Трускавец, г. Борислав и г. Стебник", - говорится в сообщении.
Так, в Дрогобыче затоплены подвалы 5 школ и 4 детских учебных заведений. Затоплены подвальные помещения Дрогобычской станции переливания крови и Стебницкой городской больницы. Повреждены крыши 8 жилых домов, подтоплены 30 жилых домов, в которых проживает более 100 человек.
В Бориславе подтоплены 12 подвалов жилых домов и двора 15 домохозяйств. В одном из домов по улице Симоненко частично повреждена подпорная стена.
В то же время, по данным пресс-службы ГСЧС, на утро 15 августа откачана вода из 14 подвальных помещений в городах Дрогобыч, Трускавец, Борислав и Стебник. Всего откачано около 2 тыс. 700 м3 воды. Пострадавших в результате непогоды нет. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
Кроме того, по данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, из-за непогоды повалены деревья. В частности, дерево упало на автомобиль Nissan Primasta и помешало движению транспорта. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, из-за непогоды по состоянию на утро четверга в Украине остается без электроснабжения 151 населенный пункт в пяти областях.