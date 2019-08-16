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По Україні очікується підвищення рівнів води у річках

По Україні очікується підвищення рівнів води у річках

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води у водоймах країни у зв’язку з очікуваними дощами. Про це повідомили в пресцентрі ГУ ДСНС України, передає УНН.

У зв’язку з дощами 16 серпня очікується підняття рівня води в водоймах по території всієї країни, а саме:

  • на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м;
  • на дiлянцi Днiстра Роздiл - Журавно та на його притоці р. Стрв'яж бiля с. Луки (Львiвська обл.) – на 1,0-1,5 м. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву;
  • на дiлянцi Днiстра Галич-Нижнiй-Залiщики – на 0,7-1,2 м, без негативних наслідків;
  • на рiчках басейну Прута та Сірету на 0,2-0,7 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.
  • мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р. Вишня у Львівській обл. та р. Луга у Волинській обл.

При сильних дощах, мiсцевого схилового стоку ймовiрне початкове затоплення господарських об'єктів в прирічкових населених пунктах у Старосамбiрському, Самбiрському, Туркiвському та Дрогобицькому районах Львiвської обл.

Нагадаємо, внаслідок дощу, що пройшов по території Львівської області, відбулося підняття рівня води в річці Серет та поверхневого стоку, в результаті чого підтопило будинки.

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