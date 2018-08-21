По Украине ожидается наивысший уровень пожароопасности

"21 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской области на протяжении 21-26 августа во восточных, северных районах, также в районе Фастова, Мироновки, а 22-26 августа и в районе Борисполя ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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Напомним, в лесном массиве в Николаевской области возник пожар.