По Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні на території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"21 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Київській області упродовж 21-26 серпня у східних, північних районах, також в районі Фастова, Миронівки, а 22-26 серпня і в районі Борисполя очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
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Нагадаємо, у лісовому масиві у Миколаївській області виникла пожежа.