По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Воздушные силы ВСУ в пятницу предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Тем временем воздушная тревога охватила все области Украины, передает УНН.
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"Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытия", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Детали
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
В Киеве сообщают о слышимых взрывах.
"В столице работает ПВО", - сообщают в КГВА в Telegram.
Также Киевская ОВА сообщила о работе ПВО.
"Киевская область. Внимание! Угроза ракетной атаки! Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям", - сообщили в ОВА в Telegram.
Дополнение
Воздушные силы ВСУ 16 июня сообщили о запущенных на Север вражеских крылатых ракетах "Калибр".