По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики

Цитата

"Угроза применения баллистического вооружения Центр, Восток, Запад. Все в укрытия", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Детали

Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

В Киеве сообщают о слышимых взрывах.

"В столице работает ПВО", - сообщают в КГВА в Telegram.

Также Киевская ОВА сообщила о работе ПВО.

"Киевская область. Внимание! Угроза ракетной атаки! Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям", - сообщили в ОВА в Telegram.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ 16 июня сообщили о запущенных на Север вражеских крылатых ракетах "Калибр".