По Україні масштабна повітряна тривога, Повітряні сили попереджають про загрозу балістики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Тим часом повітряна тривога охопила всі області України, передає УНН.
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"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Деталі
Повітряна тривога оголошена по всій України.
У Києві повідомляють про чутні вибухи.
"У столиці працює ППО", - повідомляють у КМВА у Telegram.
Також Київська ОВА повідомила про роботу ППО.
"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях", - повідомили в ОВА у Telegram.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ 16 червня повідомили про запущені на Північ ворожі крилаті ракети "Калібр".