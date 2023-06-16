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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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По Україні масштабна повітряна тривога, Повітряні сили попереджають про загрозу балістики

Київ • УНН

 • 872968 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Тим часом повітряна тривога охопила всі області України, передає УНН.

По Україні масштабна повітряна тривога, Повітряні сили попереджають про загрозу балістики

Цитата

"Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Деталі

Повітряна тривога оголошена по всій України.

У Києві повідомляють про чутні вибухи.

"У столиці працює ППО", - повідомляють у КМВА у Telegram.

Також Київська ОВА повідомила про роботу ППО.

"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях", - повідомили в ОВА у Telegram.

Доповнення

Повітряні сили ЗСУ 16 червня повідомили про запущені на Північ ворожі крилаті ракети "Калібр". 

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