По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже 10 млн тонн грузов - Кубраков
Киев • УНН
Черноморский коридор Украины способствовал экспорту 10 миллионов тонн грузов
По украинскому коридору в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов, сообщил во вторник вице-премьер-министр - глава Минвосстановления Александр Кубраков, пишет УНН.
Экспорт 10 миллионов тонн грузов - результат работы украинского коридора по Черному морю. 302 судна экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира
По его словам, за 4 месяца работы коридора расширили номенклатуру грузов и начали их экспорт. "Замечу, существенно увеличился объем агропродукции: с 278 тыс. тонн в первый месяц до почти 5 млн тонн сейчас", - отметил он.
"Несмотря на систематические атаки россии на портовую инфраструктуру, украинский коридор работает - с момента запуска порты Большой Одессы приняли 337 новых судов под загрузку, еще 79 - готовятся принять в ближайшее время. Большая благодарность ВСУ и международным партнерам, которые помогают обеспечивать работу этого пути в условиях военной агрессии", - указал чиновник.
Напомним
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.
По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже 10 млн тонн грузов - Кубраков
Черноморский коридор Украины способствовал экспорту 10 миллионов тонн грузов.
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