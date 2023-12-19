По украинскому коридору в Черном море экспортировали уже 10 млн тонн грузов - Кубраков

По украинскому коридору в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов, сообщил во вторник вице-премьер-министр - глава Минвосстановления Александр Кубраков, пишет УНН.

Экспорт 10 миллионов тонн грузов - результат работы украинского коридора по Черному морю. 302 судна экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира - написал Кубраков в Facebook.

По его словам, за 4 месяца работы коридора расширили номенклатуру грузов и начали их экспорт. "Замечу, существенно увеличился объем агропродукции: с 278 тыс. тонн в первый месяц до почти 5 млн тонн сейчас", - отметил он.

"Несмотря на систематические атаки россии на портовую инфраструктуру, украинский коридор работает - с момента запуска порты Большой Одессы приняли 337 новых судов под загрузку, еще 79 - готовятся принять в ближайшее время. Большая благодарность ВСУ и международным партнерам, которые помогают обеспечивать работу этого пути в условиях военной агрессии", - указал чиновник.

Напомним

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.