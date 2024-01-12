По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупреждают об угрозе баллистики и вылете российского Ту-22м3
Киев • УНН
Украина объявила воздушную тревогу в нескольких регионах из-за угрозы применения россией баллистического оружия и взлета бомбардировщика Ту-22м3.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а также вылет российского Ту-22м3, передает УНН.
По данным мониторинговых групп, воздушная тревога звучит в Донецкой, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Потавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
В Воздушных силах сообщили о вылете Ту-22м3 из российской Шайковки (Калужская обл), а также об угрозе применения баллистики.
"В областях, где объявлена воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения! В случае непосредственной угрозы Ту-22м3 сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупреждают об угрозе баллистики и вылете российского Ту-22м3
Украина объявила воздушную тревогу в нескольких регионах из-за угрозы применения россией баллистического оружия и взлета бомбардировщика Ту-22м3.
Смерть экс-замгенпрокурора Колинько: при вскрытии причины установить не удалось, назначены новые экспертизы
Вскрытие не смогло определить причину смерти Ольги Колинько и ее дочери. Продолжаются дальнейшие исследования, результаты которых ожидаются через несколько недель.
Кировоградщина: более трех тысяч абонентов в 44 населенных пунктах до сих пор без света
Восстановлено электроснабжение 7 населенных пунктов в Кропивницком районе Кировоградской области, где из-за непогоды остаются обесточенными более 3 000 человек.
Дожмем до результата: Зеленский положительно смотрит на возможность получить помощь от США
Зеленский рассматривает поддержку США сейчас более позитивно, а также ожидает решения ЕС от 1 февраля о предоставлении долгосрочной помощи в размере 50 миллиардов евро.
Пенсии вырастут в среднем на 13%: Шмыгаль о мартовской индексации
Украина планирует повысить пенсии примерно на 13% в марте, а государственный бюджет выделяет 470 миллиардов гривен на социальные расходы в 2024 году.
Днепропетровщина: россияне атаковали ракетой Днепровский район
Российская ракета попала в Днепровский район, жертв нет; Синельниковка и Никополь также пострадали, повреждена инфраструктура, но о пострадавших не сообщалось.
Были членами экипажа вертолета ООН: в МИД подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен в Сомали
Четверо украинцев, которые входили в состав экипажа вертолета Миссии ООН, попали в плен в Сомали после аварии. МИД Украины активно работает над этим делом.
Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли
Безуглая заверила, что продолжит работать "над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью".
В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия
Правоохранители задержали преступную группу, которая незаконно продавала оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. Задержанных взяли во время одной из сделок.
россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности
Новое соглашение Великобритании о безопасности с Украиной формализует военную поддержку и гарантирует долгосрочную помощь для сдерживания российской агрессии, заявил премьер-министр Сунак.