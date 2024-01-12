По Украине распространяется воздушная тревога: в Воздушных силах предупреждают об угрозе баллистики и вылете российского Ту-22м3

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а также вылет российского Ту-22м3, передает УНН.

По данным мониторинговых групп, воздушная тревога звучит в Донецкой, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Потавской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В Воздушных силах сообщили о вылете Ту-22м3 из российской Шайковки (Калужская обл), а также об угрозе применения баллистики.

"В областях, где объявлена воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения! В случае непосредственной угрозы Ту-22м3 сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.