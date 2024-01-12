Україною шириться повітряна тривога: у Повітряних силах попереджають про загрозу балістики та виліт російського Ту-22м3
Київ • УНН
Україна оголосила повітряну тривогу в кількох регіонах через загрозу застосування росією балістичної зброї та зльоту бомбардувальника Ту-22м3.
У низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а також виліт російського Ту-22м3, передає УНН.
За даними моніторингових груп, повітряна тривога лунає у Донецькій, Харківській, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Потавській, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.
У Повітряних силах повідомили про виліт Ту-22м3 з російської Шайковки (Калузька обл), а також про загрозу застосування балістики.
"В областях, де оголошена повітряна тривога - загроза застосування балістичного озброєння! У разі безпосередньої загрози Ту-22м3 повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.